Telekom: Neue Sender für Entertain TV

Mehr Programm für IPTV: Die Telekom erweitert die Senderauswahl für ihr Fernsehangebot Entertain TV. Neben Motorvision TV ergänzen zwei weitere Sender das Programmportfolio beim Bonner Telekommunikationsanbieter.



Für Kunden von Entertain TV bringt das neue Jahr gleich zum Start mehr Auswahl. Denn wie die Telekom am Donnerstag bekannt gab, ergänzen gleich drei Sender künftig das Programm das IPTV-Fernsehangebot des Bonner Telekommunikationsanbieters.