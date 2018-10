Telekom Sport zeigt weiterhin europäischen Spitzen-Basketball

Die Rechte aller Spiele der deutschen Mannschaften bei der Turkish Airlines EuroLeague und dem 7DAYS EuroCup liegen in diesem Jahr erneut bei der Deutschen Telekom.



Bis einschließlich 2021 sichert sich die Deutsche Telekom die Exklusiv-Rechte für Live-Übertragungen der Spiele der deutschen Mannschaften in der Turkish Airlines EuroLeague und dem 7DAYS EuroCup. Während im nächsten Jahr zwei deutsche Mannschaften um den Titel der höchsten europäischen Spielklasse im Basketball antreten, bleibt es Sportfans in dieser Saison überlassen den FC Bayern München als einzigen deutscher Vertreter anzufeuern. Im 7DAYS EuroCup tummeln sich hingegen schon in dieser Saison die deutschen Top Teams ALBA Berlin, ratiopharm Ulm und die FRAPORT SKYLINERS.