Telekom: Sport1 bekommt Free-TV-Rechte der Basketball Bundesliga

Die Telekom sublizensiert die TV-Rechte der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) für fünf Jahre an Sport1. Bis zu 47 ausgewählte Spiele ab der Saison 2018/19 gibt es dann im Free-TV.



Gute Nachrichten für alle Basketball-Fans: Die Telekom und Sport1 haben eine Vereinbarung geschlossen, nach welcher der Sportsender eine Sublizenz für die nächsten fünf Jahre erhält. Er überträgt dann bis zu 47 Spiele pro Saison im Free-TV. Die Zuschauer können von der Saison 2018/19 an, ein Spiel pro Spieltag sowie bis zu 13 Duelle in den Playoffs sehen. Parallel hält Telekom die audiovisuellen Verwertungsrechte an der BBL und zeigt alle Spiele live bei Telekom Sport. Wie die finanzielle Vereinbarung aussieht, darüber vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.