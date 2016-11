Telekom: Starkes US-Geschäft sorgt für steigende Umsätze

Auf die US-Tochter ist weiter Verlass: Auch im dritten Quartal sorgt vor allem das Überseegeschäft für erfreuliche Zahlen bei der Telekom. Doch auch am deutschen Markt bleibt die Entwicklung stabil, die Zahl der Glasfaserkunden stieg weiter an.



Glaubt man den Zahlen, dann ist das Jahr 2016 für die Deutsche Telekom ein bisher erfolgreiches. Auch im dritten Quartal durfte sich das Bonner Telekommunikationsunternehmen über steigende Umsätze und Gewinne freuen, wozu die US-Tochter wieder einmal einen großen Teil beisteuerte.