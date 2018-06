Telekom: Wechsel in der Chef-Etage

Norman Wagner ist neuer Mediachef bei der Deutschen Telekom. Auf der Position war zuvor Andreas Nassauer zu finden, der nun in die Bierbranche wechselt.



Der frühere Mediacom-Geschäftsführer Norman Wagner wird bei der Deutschen Telekom neuer Mediachef. Er tritt damit in die Fußstapfen von Andreas Nassauer, wie der "Horizont" berichtet.