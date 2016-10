Telekom baut Breitbandnetz weiter aus

Am Montag setzt die Telekom ihren Breitbandausbau weiter fort und erweiterte ihr Netz um über eine halbe Million Haushalte im gesamten Bundesgebiet. Dadurch sollen künftig mehr Menschen vom schnellen Internet profitieren können.



Trotz der Diskussion um die richtige Methode zum Breitbandausbau investieren die Konkurrenten weiter in die Erweiterung ihrer Netze. Am Montag konnte nun die Telekom die nächste Stufe vermelden und vom Anschluss von 714.000 Haushalten in ganz Deutschland berichten.