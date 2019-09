Telekom ernennt neuen TV-Chef

Michael Schuld, neuer TV-Chef der Telekom Bild: Deutsche Telekom



Um auch künftig auf dem heißumkämpften TV-Markt mitmischen zu können, hat die Telekom nun die personellen Weichen gestellt und einen neuen TV-Chef ernannt - und der kommt aus den eigenen Reihen. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, wird Telekom-Manager Michael Schuld die Leitung der Business Unit übernehmen. Seinen neuen Posten tritt er dabei zum 1. November an.



Schuld, der bisher für die Kommunikation und das Vertriebsmarketing verantwortlicht war, wird dabei künftig die Ende-zu-Ende-Verantwortung für das gesamte TV-Geschäft. Dazu zählen alle kaufmännischen Aufgaben sowie die Weiterentwicklung des TV-Portfolios rund um Magenta TV und das Fernsehgeschäft. In seiner neuen Funktion berichtet er dabei direkt an Michael Hagspihl, dem Geschäftsführer für Privatkunden bei der Telekom.