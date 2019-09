Telekom gibt iPhone-App für vertrauliche Gespräche frei

Vertrauliche Gespräche können Mitarbeiter von Behörden künftig mit einer Verschlüsselungs-App der Deutschen Telekom auch auf dem iPhone führen.



Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe die Mobile Encryption App freigegeben, teilte die Telekom am Montag mit. Damit lassen sich Ende-zu-Ende-verschlüsselte Gespräche führen, die der Geheimhaltungsstufe "Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch" zugeordnet sind. Aktuell nutzten Behörden vorwiegend Spezialgeräte dafür. Eine Freigabe der App für Android-Smartphones sei geplant, werde aber nicht vor dem ersten Halbjahr 2020 erwartet, hieß es.