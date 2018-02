Telekom hält Unitymedia-Verkauf an Vodafone für illegal

Noch ist Unitymedia eine Tochter des Konzerns Liberty Global. Allerdings steht ein Verkauf an Vodafone im Raum. Die Deutsche Telekom scheint aber etwas dagegen zu haben.



Vodafone und Liberty Global sollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge wieder über einen Verkauf des Kabelnetzbetreibers Unitymedia, seines Zeichens Liberty-Tochter, verhandeln. Vodafone könnte dadurch ein bundesweites Kabelnetz aufbauen. Seit 2014 hält Vodafone den Großteil der Aktien an Kabel Deutschland und ist damit in bislang 13 Bundesländern vertreten.