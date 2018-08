Telekom knöpft sich Netflix und Amazon vor

Im Kampf der Streaming-Angebote wird es heiß. Die Deutsche Telekom steigt in den Ring zu Netflix und Amazon. Der Magenta-Riese will Entertain TV auch für Nicht-Telekom-Kunden zugängig machen und mit exklusiven Inhalten überzeugen.



Es wird kuschelig auf dem Markt der Video-on-Demand-Angebote. Nicht nur RTL, ProSiebenSat.1 und Discovery basteln an ihren Streaming-Formaten. Auch die Deutsche Telekom will Netflix und Amazon Konkurrenz machen. Wie "Werben & Verkaufen" berichtet, könnte das Magenta-Unternehmen im Herbst Entertain TV Serien als eigenständiges Produkt anbieten.