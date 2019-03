Telekom kommt mit Drohnen und Datenbrillen zur Hannover Messe

Die Deutsche Telekom möchte auf dem Stand E04 in Halle 5 auf der Hannover Messe zeigen, wie "Industrielle Intelligenz" zur effizienten Planung, Fertigung und Logistik beiträgt.



Zum Einsatz kommen dabei etwa Campus-Netze, 5G, Drohnen, Edge Computing, Datenbrillen, smarte Displays oder Künstliche Intelligenz.