Telekom kündigt Kunden wegen All-IP-Umstellung

Die Telekom versuchte vergeblich, viele Kunden wegen der All-IP-Umstellung zu einer Vertragsumstellung zu bewegen. Nun mussten die gekündigt werden.



Ende 2018 werden nach den Plänen der Telekom ihre Netze auf All-IP basieren. Das bedeutet, dass Telefonie, Daten, Fernsehen usw. über das Internet laufen wird. Klassische Telefonanschlüsse mit extra Leitung wird es dann nicht mehr geben. Dank diesem Vorgehen kann der Konzern alle Dienste zentral verwalten.