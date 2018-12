Telekom macht 5G auf polnisch

Die Telekom hat in Warschau das erste 5G T-Mobile-Netz in Betrieb genommen. Es versorgt das Zentrum von Warschau.



Das #5G_LAB Centre in Warschau, war am 7. Dezember Ort des Geschehens. Hier nahmen der Minister für Digitalisierung, Marek Zagórski, und Vertreter von T-Mobile das erste 5G T-Mobile-Netz Polens in Betrieb. Im Zuge dessen wurden erste Geräte, die den Zugriff auf das Netz ermöglichen, an ausgewählte T-Mobile-Partner verteilt. Damit können sie neue Geschäftslösungen und Produkte entwickeln, um sie später auf dem Massenmarkt anzubieten.