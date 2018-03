Telekom schließt TV-Digitalisierung bis Jahresende ab

Auch die Deutsche Telekom wird ihr analoges TV- und Radiosignal schrittweise bis zum Jahresende abschalten. Vom Wechsel betroffen ist jedoch nicht mal mehr jeder zehnte Kunde.



Derzeit nutzen nur noch 9 Prozent der Telekom-Kunden analoges Fernsehen und 2,4 Prozent hören UKW-Radio via Kabel, wie der Konzern in einer Mitteilung angab. Für den größten Teil der Kundschaft ändert sich also nichts.