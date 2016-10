Telekom sichert sich TV-Sender für Entertain TV

ProSieben, Sat.1 und Co. wird es auch die nächsten Jahre bei Entertain TV zu sehen geben. Die Telekom verlängerte ihre Vereinbarung mit der ProSiebenSat.1-Gruppe zur Verbreitung ihrer TV-Kanäle über das IPTV-Angebot. Dabei wartet der Deal auch mit einer Neuerung auf.



Die Telekom rüstet ihr IPTV-Angebot Entertain TV nicht nur mit neuen Features wie der mobilen Verbreitung auf, sondern schraubt auch an dem Senderangebot. So wird die IPTV-Plattform auch weiterhin die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe im Portfolio haben, auch der neue Doku-Kanal Kabel Eins Doku wird über Entertain TV in HD-Qualität zu sehen sein, wie ein Telekom-Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte.