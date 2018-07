Telekom soll höhere Entgelte rückwirkend einfordern dürfen

Die Deutsche Telekom soll vor Gericht erstrittene höhere Entgelte für sogenannte Vorleistungen künftig auch rückwirkend einfordern dürfen - aber nur bei großen Wettbewerbern.



Das sieht eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes vor, die das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. Von Vorleistungen spricht man zum Beispiel, wenn Telefonanbieter die Kabel der Telekom mitnutzen, weil sie keine eigenen besitzen.