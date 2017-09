Telekom startet Produktion der ersten eigenen Serie

Die erstmalige Eigenproduktion wird auf den Namen "Germanized" hören und mit einer deutschen Topbesetzung der Hauptrolle aufwarten. Stichwort: "Stromberg".



Die Deutsche Telekom bringt die erste exklusive Eigenproduktion für ihr Angebot EntertainTV auf den Weg. Die Serie "Germanized" mit Christoph Maria Herbst wird in Kooperation mit der Bavaria Fernsehproduktion und Telfrance (Newen Group) entwickelt und produziert. Produktionsbeginn ist im Frühjahr 2018. Die neue Serie startet Ende 2018 dann vorerst mit 10 Folgen und wird für alle EntertainTV-Kunden kostenlos verfügbar sein.