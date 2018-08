Telekom startet StreamOn Gaming

Telekom wertet seinen Tarif MagentaMobil Young auf. StreamOn Gaming ist ab sofort kostenlos in allen Tarifen zubuchbar.



Die Telekom poliert ihre Mobilfunktarife für junge Leute auf. Kunden bis 27 Jahre können ab sofort in den MagentaMobil Young Tarifen im besten Telekom Mobilfunknetz zocken, ohne das eigene Datenvolumen zu nutzen. StreamOn Gaming ermöglicht das Spielen von Online- und Multiplayer-Games auf dem Smartphone und ist ab dem Tarif MagentaMobil XS Young kostenlos zubuchbar. Außerdem erhöht die Telekom das Datenvolumen in den MagentaMobil Young Tarifen XS und M für Neu- und Bestandskunden. Die Preise der Young-Tarife bleiben unverändert.



"Bereits heute nutzen mehr als 1,4 Millionen Kunden unser Audio- und Videoangebot StreamOn – Tendenz stark steigend", erklärt Torsten Brodt, Leiter Commercial Management Telekom Deutschland. "Mit StreamOn Gaming erweitern wir unser bestehendes Angebot gezielt und gehen nach der Unterstützung des eSports-Teams SK Gaming den nächsten Schritt in diesem boomenden Bereich." Das neue Angebot beinhaltet zum Start 17 Spiele (genaue Auflistung unter dem Artikel). Darunter Top-Titel wie Fortnite und Pokémon Go.

Außerdem erhöht die Telekom zum 31. August das Datenvolumen in den Tarifen XS und M. Im Einsteiger-Angebot MagentaMobil XS Young erhalten Kunden von nun an 2 GB Datenvolumen und damit doppelt so viel wie bisher. Der M-Tarif wartet mit 8 GB auf – eine Steigerung um 2 GB.



MagentaEins-Kunden können bis zu 15 Euro monatlich sparen und über das doppelte Datenvolumen verfügen. Auch Kunden über 27 Jahre können StreamOn Gaming nutzen. Sie können das brandneue Angebot für knapp 3 Euro im Monat in den MagentaMobil Tarifen S bis L dazu buchen.

Die Spiele zum Start:



RealRacing 3, Need for Speed No Limits, Asphalt 8, Asphalt 9, Disney Magic Kingdoms, Dungeon Hunter Champions, Empire: Four Kingdoms, Big Farm, Hatch Cloud Gaming, Forge of Empires, Elvenar, Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite Mobile, Pokémon Go, Modern Combat World of Tanks Blitz, World of Warships Blitz