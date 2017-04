Telekom startet neue Vertragsoption "Stream On"

Mit "Stream On" will die Telekom ihren Kunden ein breites Angebot an Video- und Audio-Streaming-Diensten anbieten, die das Datenvolumen nicht zusätzlich belasten soll. Die Option lässt sich zu verschiedenen Tarifen hinzubuchen.



"Stream On" beinhaltet Streaming-Dienste wie Funk, Apple Music, Netflix und viele mehr, also Musik- und Videoangebote. Es lässt sich zu bestehenden Mobilfunk-Tarifen der Telekom hinzubuchen, wobei das vereinbarte Datenvolumen nicht belastet wird.

Ein Account bei den Partner-Firmen vorausgesetzt, soll auf diese Weise sorgloser Konsum von Serien oder Musik möglich sein. In der niedrigsten Tarifstufe ist allerdings lediglich ein Musikangebot verfügbar. Ab dem Tarif "Magenta Mobil L" aufwärts sind auch Videoinhalte mitinbegriffen. In der Premiumausführung sind diese dann auch in HD zu sehen. Eine Liste aller Partner der "Stream On"-Option bietet der Bonner Telekommunikationsanbieter auf seiner Homepage.