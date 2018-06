Telekom stellt IPTV-Angebot StartTV ein

Ab sofort bietet die Deutsche Telekom das Einsteiger-IPTV-Angebot StartTV nicht mehr an. Bestandskunden können es noch bis Ende der Vertragslaufzeit weiternutzen.



Seit 2. Mai letzten Jahres gab es bei der Deutschen Telekom mit StartTV neben dem etablierten IPTV-Angebot EntertainTV eine abgespeckte Version davon. Hier erhielt man per IPTV das gleiche Basis-Programmangebot wie bei EntertainTV, also zirka 100 Free-TV-Sender, davon 20 vor allem öffentlich-rechtliche Sender in HD. Wer auch die Privatsender in HD sehen wollte, musste das Paket HD-Start für 6,95 Euro im Monat dazubuchen.