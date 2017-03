Telekom verzeichnet Wachstum bei Umsatz und Breitband

In seinen neusten Zahlen kann die Deutsche Telekom ein erneutes Wachstum vermelden. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten 2016 gesteigert werden, die Zahl der Glasfaseranschlüsse ging ebenfalls nach oben. Nur der Brexit macht dem Telekommunikationskonzern Sorgen.



Für die Deutsche Telekom war auch 2016 wieder ein erfolgreiches Jahr. Dies belegen zumindest die Zahlen, welche der Konzern am Donnerstag bekannt gab. So konnte der Umsatz dank des weiter boomenden US-Geschäfts um 5,6 Prozent auf 73,1 Milliarden Euro gesteigert werden und auch der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen (EBITDA) wuchs auf 21,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.