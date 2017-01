Telekom will Amateurfußball ins TV bringen

Mit Sporttotal.TV will der DFB mittels eines Online-Portals dem Amateur-Fußball zu mehr Öffentlichkeit verhelfen. Die Technologie für die Plattform wird die Telekom bereitstellen, die zudem Spiele auch über Entertain TV zeigen will.



An Nikolaus 2016 kündigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für alle Kicker abseits des Profi-Geschehens ein Geschenk an: Gemeinsam mit Wige Media sollte Anfang 2017 ein Online-Portal starten, auf dem dem Amateur-Fußball eine Plattform geboten werden soll. Nun nimmt das Projekt konkretere Formen an und auch die Telekom bietet ihre Hilfe an. Dabei soll der Amateursport sogar ins TV kommen, wie am Montag mitgeteilt wurde.