Telekom will mehr Sicherheit mit digitalem Schutzpaket bieten

Sicherheit ist eines der wichtigsten Themen in unserem digitalen Zeitalter. Für Sorglosigkeit will die Telekom jetzt mit einem neuen Schutzpaket im Abomodell sorgen.



Laut einer Studie des Antiviren-Programms Norton Security war im vergangenen Jahr gut jeder Vierte in Deutschland von Cyberkriminalität betroffen. Die Gefahren sind vielfältig, nicht nur wenn man sich fremd in der Netzwelt fühlt. Ein neuer Rundumschutz der Deutschen Telekom soll für die ganze Familie Abhilfe bieten.