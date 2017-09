Telekom zeigt Viertelfinale der FIBA EuroBasket kostenlos

Am heutigen Dienstag 17.45 Uhr müssen die deutschen Basketballer im Viertelfinale den haushohen Favoriten Spanien bezwingen, Telekom Sport sorgt dafür, dass keiner den packenden Fight verpassen muss.



Telekom Sport ist für Basketballfans nicht wegzudenken, schließlich werden über die Plattform Bundesligaspiele aber auch die Spiele der FIBA EuroBasket übertragen. Zu Großevents nimmt allerdings die Fanschar zu und nicht jeder der mit dem deutschen Team mitfiebert, ist bereits Nutzer des Telekom Sport Angebots via Entertain, in der App oder im Web. Telekom Sport hat reagiert und bietet das Viertelfinalspiel auch via Facebook Live an.