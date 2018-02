Telekom zeigt künftig alle Länderspiele der Basketballer

Kostenlos und live - Telekom Sport überträgt jetzt alle Partien der Basketball-Nationalmannschaft. Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Basketball Bund wurde über den Pflichtspielkalender hinaus ausgeweitet.



Telekom Sport überträgt jetzt alle Partien der Basketball-Nationalmannschaft. Künftig werden auch die Freundschaftsspiele der Auswahl und der DBB-Supercup live und kostenlos gezeigt. Darauf einigten sich die Telekom und der Deutsche Basketball Bund (DBB), wie das Unternehmen und der Verband am Freitag mitteilten.