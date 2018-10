Telekommunikations-Studie: mehr Datenhunger, weniger Telefonate

Wie steht es um den deutschen Telekommunikationsmarkt? Darauf will eine Marktuntersuchung Antworten geben. Klar ist, der Datenhunger steigt. Aber wie sieht es mit dem klassischen Telefonat aus?



Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt machen die diesjährigen Einnahmen mit Datendiensten laut einer Studie erstmals mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Den Schätzungen zufolge werden 2018 mit mobilen Daten 14,1 Milliarden Euro umgesetzt, das entspricht einem Anteil von 53 Prozent. Die restlichen Einnahmen werden über das Telefonieren aber auch über die Finanzierung von Endgeräten oder mit zusätzlichen Inhalten erwirtschaftet. Das ergab eine Marktuntersuchung der Unternehmensberatung Dialog Consult, die der Netzbetreiberverband VATM am Dienstag in Berlin vorstellte.