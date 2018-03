Televes macht SAT-Empfangsanlagen-Planung dynamisch

Ein neues Online-Tool von Televes erlaubt die dynamische Planung von SAT-Empfangsanlagen.



Unter der Adresse www.televes.de stellt die Televes SA ein dynamisches Planungstool zur Verfügung. Das erlaubt Installateuren sowie Groß- und Fachhändlern eine praktische und kostenlose Hilfe für maßgeschneiderte SAT-Empfangslösungen mit Produkten des Unternehmens.