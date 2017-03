Televes will Kundenservice weiter ausbauen

Bei Televes Deutschland sollen die Kunden künftig noch besser betreut werden. Aus diesem Grund hat der Hersteller von Empfangsrechnik seinen Innendienst verstärkt und Herbert Stumpe zurück in sein Team geholt.



Mit 53 Jahren und langjähriger Berufserfahrung soll Herbert Stumpe künftig dazu beitragen, die Kunden von Televes Deutschland noch besser zu betreuen. Der Hersteller von Empfangstechnik gab die Rückkehr des gelernten Radio- und Fernsehtechnikers am Donnerstag bekannt.