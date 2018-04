Tencent Music: Technologie-Riese geht an die Börse

Die Gerüchteküche brodelt: Das Musikstreaming-Unternehmen Tencent Music soll seinen Börsengang vorbereiten. Für den chinesischen Anbieter geht es um Milliarden-Einnahmen.



Die deutsche "WirtschaftsWoche" heizt die Gerüchte um Tencent, den chinesischen Internet-Giganten, an. Geht das Unternehmen bereits nächsten Monat an die Börse? Das Magazin beruft sich dabei auf Berichte des "Wall Street Journals", das über den Börsengang des Unternehmens berichtet.