Tencent will ins amerikanische Musikgeschäft

Der chinesische Internet-Konzern Tencent hat angekündigt, das eigene Musikgeschäft auszuweiten und einen Ableger in die USA zu bringen.



Streaming-Dienste haben physische Tonträger abgelöst. Dass jetzt jeder ein möglichst großes Stück vom Kuchen haben will, wundert wenig. Das chinesische Mega-Unternehmen Tencent plant wohl derzeit, auch in den USA eine Abspaltung des eigenen Streaming-Services an den Start zu bringen.