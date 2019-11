Tennis: Das Saisonfinale aus London bei Sky

Ab Sonntag schlagen die besten Tennisprofis der Welt in London beim Nitto ATP Finals auf. Sky berichtet täglich ab 13 Uhr live. Der Sender überträgt in den kommenden acht Tagen alle 30 Matches der Einzel-und Doppel-Wettbewerbe.



Die Nitto ATP Finals bilden den offiziellen Abschluss der ATP-Saison 2019. In diesem Jahr hat Alexander Zverev die Chance, seinen Titel nach dem großen Triumph gegen Nowak Djokovic im letzten Jahr zu verteidigen.