Tennis-Masters aus Paris ab heute live auf Sky

Ab diesen Montag sind die besten Tennisspieler der Welt in Paris-Bercy zu Gast. Das letzte Masters-Turnier der ATP-Saison bietet zugleich die letzte Chance, sich für die ATP Finals in London zu qualifizieren, bei denen die ersten Acht der Weltrangliste antreten.



Mit Alexander Zverev, der sein Ticket für London bereits in der Tasche hat, geht auch Deutschlands Topspieler in Paris in den Start. Darüber hinaus sind unter anderem auch Roger Federer, Novak Djokovic und der Österreichs Nummer eins Dominic Thiem mit von der Partie.

Der 31-jährige Serbe Djokovic, der mit vier Turniersiegen in Paris den Rekord hält, könnte in Frankreichs Hauptstadt sein Tennisjahr krönen. Vor genau zwei Jahren verlor er an eben jenem Ort Platz eins in der Weltrangliste. Nun könnte er Rafael Nadal wieder überholen und auf den Tennis-Thron zurückkehren.



Sky berichtet ab dem heutigen Montag täglich live aus Paris. Nachdem das Finale gespielt ist, folgt am 5. November noch eine Zusammenfassung des Turniers im Free-TV bei Sky Sport News HD. Als Kommentatoren sind Adrian Grosser, Florian Bauer, Toni Tomic und Marcel Meinert, der auch das Finale am 4. November kommentiert, im Einsatz.



Das Rolex Paris Masters bei Sky: