Tennis: Sky überträgt täglich live Rio Open

Schon am heutigen Montag geht es los: Dann überträgt Sky eine Woche lang täglich und exklusiv live vom Rio Open und unterhält die Tennisgemeinde mit Spitzensport.



Im Rio Open treffen die besten Tennisspieler der Welt aufeinander. Ab dem heutigen Montag können Tennisfreunde eine Woche lang live dabei sein. Sky Sport 2 HD strahlt ab 15.30 Uhr täglich die Spiele im Rahmen des Rio Open aus. Durch die exklusive Live-Berichterstattung führen die Kommentatoren Stefan Hempel, Paul Häuser und Sascha Roos.