Tennis: Sky zeigt ATP-Turnier in Montreal

Bei Tennis-Fans geht die Fieber-Kurve langsam aber sicher wieder hoch. Das Hartplatz-Turnier in Montreal gilt als weitere Vorbereitung auf das letzte große Turnier des Jahres, die US Open. Sky ist live vor Ort.



Kann Alexander Zverev seinen Siegeszug fortsetzen? Schon ab dem heutigen Montag beginnt Sky ab 18.30 Uhr die Übertragung vom ATP-Turnier in der kanadischen Metropole Montreal. Die Konkurrenz für die deutsche Nachwuchshoffnung ist jedoch groß.