Tennis auf Eurosport in UHD

Erstmalig überträgt Eurosport die die Topspiele der Roland Garros ultra-hochauflösend. Vom 27. Mai bis 10. Juni gibt es alle Partien auf dem Center Court und sogar unverschlüsselt.



Ob Rafael Nadal oder Alexander Zverev, Simona Halep oder Angelique Kerber – wenn die Topspieler auf dem Court Philippe Chatrier aufschlagen, können Zuschauer mit einem UHD-TV via Satellit die spektakulären Ballwechsel mit Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ in gestochen scharfer UHD-Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen live verfolgen. Der UHD-Eventsender von Eurosport ist an allen 15 Turniertagen der French Open verfügbar.