Terence-Hill-Museum in Lommatzsch wird eröffnet

Kultschauspieler Terence Hill (80) bekommt am Samstag ein eigenes Museum in seiner "alten Heimat", dem sächsischen Lommatzsch.



"Mein Herz ist hier", hatte der Italiener mit den stahlblauen Augen schon 1995 ins Gästebuch des 5.000-Seelen-Orts geschrieben. Es war eine Rückkehr an die Stätte seiner Kindheit, die nun zum Pilgerort für Fans werden soll.