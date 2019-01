Termin für "Gottschalk liest?"-Debüt steht

Die neue BR-Fernsehsendung "Gottschalk liest?" wird im März Premiere feiern. Hierfür hat sich der Entertainer illustre Gäste eingeladen, jedoch zu etwas späterer Stunde.



Entertainer Thomas Gottschalk (68) gibt seinen Einstand mit der Literatursendung "Gottschalk liest?" am 19. März um 22 Uhr im BR Fernsehen. Zu den Gästen gehören Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner sowie Schriftsteller Martin Mosebach, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mitteilte.