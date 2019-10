Terminator-Abend auf RTL Zwei

RTL Zwei lässt heute Abend den "Terminator" los. Arnold Schwarzenegger ist dabei gleich doppelt als Killermaschine im Einsatz.



Dieser Freitag ist Terminator-Tag, zumindest bei RTL Zwei. Der Privatsender schickt heute Abend ab 20.15 Uhr die beiden ersten Teile der Reihe ins Gefecht.



Los geht es natürlich standesgemäß mit Teil eins. In dem Klassiker aus dem Jahr 1984 begegnete das Publikum zum ersten Mal Arnold Schwarzenegger als Killermaschine T-800. Nachdem er schon vorher den Grundstein für seinen Erfolg in Hollywood (Stichwort: "Conan der Barbar") schon gelegt hatte, bedeutete der Action-Film für ihn den endgültigen Durchbruch zum Weltstar.