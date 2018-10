Termine für Kabelumstieg bis Weihnachten stehen

Dieser Tage sind Hamburg und Teile Schleswig-Holsteins an der Reihe, als nächstes unter anderem Berlin. Wo und wann der Analogausstieg bis Ende 2018 außerdem noch weiter geht, steht auch schon fest.



Großflächig findet momentan beispielsweise in Bayern und Sachsen die Abschaltung des analogen Kabelsignals statt. Dieser Prozess dauert in diesen Regionen schon einige Wochen und wird auch noch den Rest des Jahres in Anspruch nehmen. Am anstehenden Reformationstag stellt zum Beispiel PŸUR im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen um.