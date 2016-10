Tern verschlüsselt UHD-Sender

Nach seinem HD-Sender verschlüsselt der internationale TV-Veranstalter Tern nun auch den UHD-Ableger von Inside TV über Astra 19,2 Grad Ost.



Inside TV gehörte im letzten Jahr zu den TV-Sendern, die als erstes in ultrahochauflösender Bildqualität über die beliebte Astra-Satellitenposition 19,2 Grad Ost aufschaltete. Der Kanal, der mit seinem Programm vorwiegend auf die männliche Zielgruppe abzielt, strahlte dabei uncodiert aus. Ein Jahr nach dem Sendestart verschlüsselt der Veranstalter Television Entertainment Reality Network (Tern) nun Inside TV UHD. Als Verfahren wird dabei Nagravision verwendet.