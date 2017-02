"Terra X": Mit Alexander Gerst im ZDF zur ISS

Das ZDF widmet sich in "Terra X" erneut dem Weltraum und begleitet den deutschen Astronauten Alexander Gerst auf seinem Weg zur ISS.



Astronaut Alexander Gerst fliegt wieder ins All. Derzeit bereitet er sich auf seine zweite Mission zur internationalen Raumstation ISS vor und "Terra X" begleitet ihn. "Terra X: Erde - Mond - Mars" nennt sich die Reihe, zu der die Dreharbeiten in Moskau nun aufgenommen wurden.