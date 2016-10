"Terror": ARD macht Publikum zum interaktiven Richter

Schuldig oder unschuldig - das soll bald das Publikum im Ersten klären. Der Sender macht aus Ferdinand von Schirachs Theaterstück "Terror - ihr Urteil" ein interaktives TV-Ereignis.



Das Erste bringt Ferdinand von Schirachs Erfolgstheaterstück "Terror" ins deutsche Fernsehen. Der Film soll ein interaktives TV-Ereignis werden, so der Sender. Am Ende muss nämlich das Publikum entscheiden, ob der Angeklagte verurteilt wird oder freigesprochen werden soll.