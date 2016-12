Terror-"Tatort" wird aus Rücksicht doch verschoben

Der Neujahrs-"Tatort" beschäftigt sich mit einem Anschlag in einer deutschen Innenstadt. Nachdem die ARD den brisanten Fall trotz des Anschlags in Berlin zunächst senden wollte, verschieben die Öffentlich-Rechtlichen ihn aus Rücksicht vor den Opfern doch.



Die ARD hat den für den Neujahrstag vorgesehenen "Tatort"-Krimi aus Dortmund nach dem Terror-Anschlag in Berlin verschoben. Der Film "Sturm" sei "ein hochspannender "Tatort" des WDR, der mit dem Selbstmordattentat eines Islamisten endet", sagte Programmdirektor Volker Herres in einer Mitteilung am Freitag. "Er wecke jedoch mit seinen Bildern und Eindrücken "Assoziationen zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin".