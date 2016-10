"Terror" bei ARD: TV-Event mit Pannen

Mit dem "Terror" von Ferdinand von Schirach ist der ARD ein echtes "Fernsehevent" gelungen - sowohl bei den Quoten als auch der Abstimmung, allerdings kam es dabei zu erheblichen Pannen.



Für die ARD war der Film eines der "TV-Highlights des Jahres", wie es die Geschäftsführerin der ARD-Filmtochter Degeto formulierte. Programmdirektor Volker Herres sprach vom "Fernsehevent". In der Tat: 6,88 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 20,2 Prozent) verfolgten das Gerichtsdrama "Terror - Ihr Urteil", bemerkenswert viel für einen Montagabend im Ersten.



Mehr noch: 609.000 Menschen stimmten kurz nach dem Ende des Films ab, welches Schicksal dem Kampfpiloten der Bundeswehr treffen sollte, der eine Passagiermaschine mit 164 Menschen an Bord abgeschossen hatte, um damit zu verhindern, dass der entführte Jet in ein voll besetztes Fußballstadion mit 70.000 Zuschauern stürzt.