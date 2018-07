Tesla-S-Käufer werden zur Kasse gebeten

Sie sind Besitzer eines Tesla S? Dann sollten Sie schon mal das Sparschwein schlachten, denn die Elektroautoprämie für das Gefährt muss wahrscheinlich zurückgezahlt werden. Grund ist eine Schummelei des Herstellers.



Elektrofahrzeuge, die eine Förderung bekommen, dürfen maximal 60.000 Euro netto kosten. So legt es das das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) fest. Wie "Golem" berichtet, hatte das Unternehmen Tesla zeitweilig kein Modell für diesen Preis im Angebot. Irrtümlicherweise haben Käufer des Tesla S jedoch trotzdem die Elektroautoprämie erhalten. Diese wird nun zurück gefordert.