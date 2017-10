Testphase läutet UKW-Abschaltung ein

Ab Januar 2018 läuft in Bayern eine Testphase zur Abschaltung von UKW im Netz der Vodafone Kabel Kabeldeutschland.



Bereits im Sommer hatte Vodafone Kabel Deutschland mitgeteilt, die Abschaltung analoger Signale in seinem Netz voranzunehmen. Dazu soll es zunächst eine Testphase geben, die in Bayern stattfinden wird. Hier, genauer gesagt in Landshut, wird Anfang des neuen Jahres das UKW-Signal im Netz abgeschaltet.