Testspiel HSV gegen Bayern live bei Sport1

Sport1 zeigt das Traditionsduell HSV gegen Bayern im Free-TV. Die längste Zeit war das Spiel ein Nord-Süd-Gipfel in der Bundesliga. Deswegen wird es wahrscheinlich das einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams.



An diesem Mittwoch treffen ab 18 Uhr im Volksparkstadion der FC Bayern München und der Hamburger Sportverein aufeinander. Nach dem Abstieg des HSV aus der Bundesliga trifft man nun lediglich in einem Freundschaftsspiel aufeinander.



Die Hamburger hoffen dabei, nach dem 3:0-Erfolg über den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga nun auch im Nord-Süd-Schlager gegen den Rekordmeister FC Bayern München bestehen zu können. Die Münchner haben ihrerseits im Supercup Eintracht Frankfurt mit 5:0 in die Schranken gewiesen und werden in der Generalprobe vor dem ersten Spiel im DFB-Pokal mit allen Stars in Hamburg erwartet.