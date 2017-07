Testspiele: Rote Bullen kicken auf Sport1

Bevor die Fußballer von RB Leipzig erstmals in der UEFA Champions League auf den Rasen gehen, wollen sie sich in Testspielen beweisen. Drei der Matches zeigt Sport1 im FreeTV.



Der deutsche Vizemeister der Fußballbundesliga RB Leipzig macht sich bereit für die neue Saison. Der Club geht erstmalig in der UEFA Champions League an den Start. Zuvor stehen allerdings die Vorbereitungsspiele an. Das Testmatch gegen FC Sevilla findet beispielsweise am 29. Juli statt. Um 13.30 Uhr überträgt Sport1 das Aufeinandertreffen der Mannschaften live.