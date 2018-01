Teuerste Werbezeit: Tom Clancy's Jack Ryan beim Super Bowl

Amazon Prime Video bringt Tom Clancys legendären Charakter Jack Ryan ins Fernsehen. Der erste Werbespot zur neuen Serie läuft während des Super Bowls. Die Kosten dafür dürften bei 10,1 Millionen US-Dollar liegen.



Am 31. August wird Tom Clancy's Jack Ryan bei Prime Video Premiere feiern. Den ersten Werbespot zur Serie wird Prime Video während des Super Bowls ausstrahlen. Der 60-sekündige Werbespot läuft während der Übertragung des Sport-Evenst am Sonntag, den 4. Februar. Da ein 30-Sekunden-Werbe-Spot beim Super Bowl 2017 gut 5,5 Millionen US-Dollar kostete, dürfte Amazon 2018 mindestens 10,1 Million US-Dollar für die Ausstrahlung zahlen.