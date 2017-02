"The Batman": Matt Reeves neuer Regisseur

Es scheint, als hätte "The Batman" endlich seinen neuen Regisseur gefunden. Und der wollte ursprünglich gar nicht.



Das Ringen und Tauziehen um "The Batman" scheint zumindest vorerst ein Ende gefunden zu haben. Der Film, der anfangs im DC-Filme-Fahrplan gar nicht enthalten war, wurde eher spontan umgesetzt, als Fans und Schauspieler Ben Affleck nach "Batman v Superman: Dawn of Justice" Interesse an einem neuen Solo-"Batman"-Film hatten. Von Anfang an war zudem klar, dass Affleck nicht nur erneut den Bruce Wayne / Batman geben würde. Er sollte auch Regie führen.